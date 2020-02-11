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Медреформа в Украине 2020: утвержден новый перечень бесплатных услуг

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 10:13
Медреформа в Украине 2020: утвержден новый перечень бесплатных услуг
Бесплатные медицинские услуги в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Кабинете министров уточнили полный перечень бесплатных медицинских услуг

В Украине с 1 апреля 2020 года стартует следующий этап медицинской реформы и станет больше гарантированных бесплатных медицинских услуг. Полный перечень программы медицинских гарантий был опубликован на сайте Кабинета министров.

Как рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, все больницы в Украине до 1 апреля должны полностью оснастить необходимым оборудованием и набрать необходимый штат персонала.

"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Гончарук.

Если медицинское учреждение не выполнит все предписанные условия НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины), то они не смогут заключить договор и не получат финансирование. В таких ситуациях средства на содержание больницы выделять будут местные власти.

В перечень гарантированных медицинских услуг входит:

  • первичная помощь;
  • экстренная;
  • амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);
  • стационарная;
  • паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
  • медицинская реабилитация;
  • медицинская помощь в связи с родами;
  • реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства")

Как отметили в Кабинете министров, все эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, так как средства будут выделяться из налогов.

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