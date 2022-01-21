ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать: озвучен список

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 13:32
Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать: озвучен список Какие продукты нельзя нагревать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Существует ряд продуктов, которые ни в коем случае нельзя нагревать и есть их в таком виде.

Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Юлия Лернер.

Это касается некоторых случаев, если продукты неправильно хранились. Тогда разогревание их может привести к гастриту, отравлению и ботулизму, считает специалист.

Свекла и сельдерей

Таким образом повторная термическая обработка свеклы, шпината и сельдерея не только разрушает ценные витамины, но и приводит к выработке токсинов, которые могут вызвать отравление. Дело в том, что при разогревании содержащиеся в них нитраты проявляют свои канцерогенные свойства.

Яйца и грибы

Белок, содержащийся в грибах, отварных яйцах или омлете при подогреве разрушается и может вызвать несварение в желудке.

Картофель и рис

"Картофель, рис. Эти популярные гарниры при разогревании могут стать причиной развития ботулизма и других бактериальных заболеваний. Такой риск связан с разложением крахмала в картошке и размножением спор бактерий в рисе", - сообщила врач.

Блюда с картофелем и рисом, а также макаронные изделия лучше хранить и употреблять в холодном виде.

Курица

Также не стоит повторно нагревать блюда с курицей - ведь при этом замедляется пищеварение и это приводит к гастриту.

Напомним, что доктор рассказала, что нужно есть для укрепления суставов.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты
LITE
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"