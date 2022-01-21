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Доктор рассказала, что нужно есть для укрепления суставов

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Пятница 21 января 2022 10:45
Доктор рассказала, что нужно есть для укрепления суставов Врач объяснила, почему болят суставы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Одной из причин заболеваний суставов является неправильное питание.

Об этом сообщила диетолог Светлана Фус в Facebook.

Что делать, чтобы нормализировать рацион

Помните, для здоровых суставов необходим кальций.

"Молочные продукты, как мы знаем с детства - наиболее доступный источник кальция. Нас уверяли: "Пей молоко и ешь творог, чтобы кости были крепкими". Поэтому мы в первую очередь ассоциируем кальций со строительным материалом для зубов и костей", - отметила специалист.

Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей), уточнила врач.

Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно.⁣⁣⠀

Однако не следует злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свою долю в нашем рационе. Ведь кальций содержится еще и в овощах, и в крупах, и в мясе и рыбе.⁣⁣⁣⁣⠀

Также важен витамин D в рационе.

"На здоровье костей и суставов влияет и витамин Д, фосфор и магний, витамин С, белок и многое другое. Чтобы поддерживать здоровье суставов, очень важен баланс БЖУ, минералов и витаминов в нашем рационе", - рассказала Светлана.

Что нужно включить в рацион

Продукты, богатые серой и селеном.

Селен очень важный микроэлемент для здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения. Обогатить свой рацион селеном можно, используя такие продукты, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья, грибы, творог, крупы и бобовые.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Сера в достаточном количестве содержится в продуктах, где есть белок – все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Главное употреблять эти продукты в адекватном количестве.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Напомним, что ученые назвали худшую еду для мозга вашего ребенка.

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