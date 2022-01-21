Ці продукти у жодному разі разі не можна підігрівати: озвучений список

Існує ряд продуктів, які ні в якому разі не можна нагрівати і їсти їх в такому вигляді.

Це стосується деяких випадків, якщо продукти неправильно зберігалися. Тоді розігрівання їх може привести до гастриту, отруєння і ботулізму, вважає фахівець.

Буряк і селера

Таким чином повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що при розігріванні містяться в них нітрати проявляють свої канцерогенні властивості.

Яйця і гриби

Білок, що міститься в грибах, відварених яйцях або омлеті при підігріві руйнується і може викликати нетравлення в шлунку.

Картопля і рис

"Картопля, рис. Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі і розмноженням спор бактерій в рисі", - повідомила лікар.

Страви з картоплею і рисом, а також макаронні вироби краще зберігати і вживати в холодному вигляді.

Курка

Також не варто повторно нагрівати страви з куркою - адже при цьому сповільнюється травлення і це призводить до гастриту.