ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці продукти у жодному разі разі не можна підігрівати: озвучений список

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 13:32
Ці продукти у жодному разі разі не можна підігрівати: озвучений список Які продукти не можна нагрівати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Існує ряд продуктів, які ні в якому разі не можна нагрівати і їсти їх в такому вигляді.

Про це повідомила лікар-гастроентеролог Юлія Лернер.

Це стосується деяких випадків, якщо продукти неправильно зберігалися. Тоді розігрівання їх може привести до гастриту, отруєння і ботулізму, вважає фахівець.

Буряк і селера

Таким чином повторна термічна обробка буряка, шпинату і селери не тільки руйнує цінні вітаміни, але і призводить до вироблення токсинів, які можуть викликати отруєння. Річ у тому, що при розігріванні містяться в них нітрати проявляють свої канцерогенні властивості.

Яйця і гриби

Білок, що міститься в грибах, відварених яйцях або омлеті при підігріві руйнується і може викликати нетравлення в шлунку.

Картопля і рис

"Картопля, рис. Ці популярні гарніри при розігріванні можуть стати причиною розвитку ботулізму та інших бактеріальних захворювань. Такий ризик пов'язаний з розкладанням крохмалю в картоплі і розмноженням спор бактерій в рисі", - повідомила лікар.

Страви з картоплею і рисом, а також макаронні вироби краще зберігати і вживати в холодному вигляді.

Курка

Також не варто повторно нагрівати страви з куркою - адже при цьому сповільнюється травлення і це призводить до гастриту.

Нагадаємо, що доктор розповіла, що потрібно їсти для зміцнення суглобів.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукты
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"