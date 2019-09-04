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Продолжает рушиться: Крымский мост постигла очередная беда

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 09:21
Продолжает рушиться: Крымский мост постигла очередная беда
Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост стал причиной новых неприятностей

Мост через Керченский пролив наносит непоправимый ущерб экосистеме Азовского и Черного морей. Несмотря на оптимистичные отчеты оккупантов о Крымском мосте, жители полуострова в сети рассказывают, что "стройка века" все больше проседает.

Об очередных проблемах с Крымским мостом сказано в Twitter-блоге "Станция Крым".

В публикации идет речь о том, что мост уже "достался Черного моря". Очевидно, блогер имеет в виду, что проседание настолько сильное, что сооружение скоро "встретится" с поверхностью воды.

"Мост все больше проседает, и глубина пролива уменьшается. Это приводит к огромным экологическим проблемам", - сказано в сообщении.

Продолжает рушиться: Крымский мост постигла очередная беда

Крымский мост просел еще больше (скрин: twitter.com/Cold_winter_sun)

Пользователи сети комментируют пост, называя сооружение забором, который притворился мостом.

Продолжает рушиться: Крымский мост постигла очередная беда

Крымский мост просел еще больше (скрин: twitter.com/Cold_winter_sun)

"Любому челу с мозгами понятно, что это не мост а милитарная дамба для изоляции Азовского моря, как внутреннего моря мордовии", - поделился мнением один из пользователей.

"Это забор, притворившийся мостом", - иронизирует комментатор.

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

Также мы писали, что жители Крыма ополчились на российских туристов. Россияне в пабликах все чаще жалуются на негостеприимность и даже агрессию со стороны местных жителей.

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