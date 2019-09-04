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Продовжує руйнуватися: Кримський міст спіткала чергова біда

STYLERЖиття    04.09.2019 - 09:21
Продовжує руйнуватися: Кримський міст спіткала чергова біда
Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст став причиною нових неприємностей

Міст через Керченську протоку завдає непоправної шкоди екосистемі Чорного та Азовського морів. Незважаючи на оптимістичні звіти окупантів про Кримський міст, жителі півострова в мережі розповідають, що "будівництво століття" все більше просідає.

Про чергові проблеми з Кримським мостом сказано в Twitter-блозі "Станція Крим".

У публікації йде мова про те, що міст вже "дістався Чорного моря". Очевидно, блогер має на увазі, що просідання настільки сильне, що споруда скоро "зустрінеться" з поверхнею води.

"Міст все більше просідає, і глибина протоки зменшується. Це призводить до величезних екологічних проблем", - сказано в повідомленні.

Продовжує руйнуватися: Кримський міст спіткала чергова біда

Кримський міст просів ще більше (скрін: twitter.com/Cold_winter_sun)

Користувачі мережі коментують пост, називаючи споруду парканом, який прикинувся мостом.

Продовжує руйнуватися: Кримський міст спіткала чергова біда

Кримський міст просів ще більше (скрін: twitter.com/Cold_winter_sun)

"Будь-якому челу з мізками зрозуміло, що це не міст, а мілітарна дамба для ізоляції Азовського моря як внутрішнього моря мордовії", - поділився думкою один з користувачів.

"Це паркан, що прикинувся мостом", - іронізує коментатор.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

Також ми писали, що жителі Криму ополчилися на російських туристів. Росіяни в пабликах все частіше скаржаться на негостинність і навіть агресію з боку місцевих жителів.

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