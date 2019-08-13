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Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 09:34
Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью
Иллюстративное фото (twitter.com/ukrreaalii)

В оккупированном Крыму негативно относятся к россиянам

Крымчане ополчились на граждан РФ, которые приезжают на оккупированный полуостров. Россияне в пабликах все чаще жалуются на негостеприимность и даже агрессию со стороны местных жителей. Известный блогер с ником RoksolanaToday & Крим25% в своем Twitter привел несколько примеров подобного отношения, описанных в сети.

В частности, желающие приехать на территорию аннексированного Крыма россияне расспрашивают у людей, что их там будет ожидать, а в ответ получают угрозы и полные негодования посты. Туристов из России упрекают в хамстве, наглости и загрязнении городов, в которые они приезжают.    

"Дорогие понаехи! У нас бъют не по прописке (хоть трижды крымской), а на звук!
Мерзкий акцент из вашего гадского рта! Добро пожаловать отсюда!" - комментирует блогер переписку на одном из симферопольских пабликов. 

Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью

Скрин twitter.com/krimrt

Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью

Иллюстративное фото (УНИАН)

"Автор училась в Москве. Сейчас в Севастополе. Понаех - не понаех, когда понаех, не знаю. В любом случае, это ее соотечественнички. Почитайте, какие сейчас туристы. Де**ма такого раньше не было почти", - говорится в публикации к следующему примеру.

Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью

Скрин twitter.com/krimrt

"Пруть Ирина из Москвы, вас обманули. В Симферополе вас, мародеров, ненавидят еще больше! Валите домой, за мост", - ответил блогер на жалобы россиянки о том, что местные в Керчи очень агрессивны и "брызгают злостью в адрес приезжих".

Крымчане ополчились на российских туристов: брызжут злостью

Скрин twitter.com/krimrt

Как сообщалось ранее, недавно крымчане в сети раскритиковали россиянку, которая посетила оккупированный полуостров и пожаловалась на негативное отношение местных к РФ. "Красным флажком" стало ее выражение про "крымнаш", после чего пользователи паблика Ялты просто утопили ее в гневной реакции. 

Также мы писали о том, что в оккупированном РФ Крыму надругались над флагами Российской Федерации. Двое крымчан в Севастополе срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и затем выбрасывали на проезжую часть. 

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