Катастрофа уже близко: строители Крымского моста отчитались по железной дороге

Фото: коллаж РБК-Украина

На Крымском мосту хотят в пробном режиме пустить поезда в августе-сентябре

Крымский мост после запуска железнодорожного движения по прогнозам ученых может не выдержать нагрузки и просто рухнуть. В то время как вес арки Керченского моста составляет 10 тонн, состав весит все 600 тонн, что по расчетам экспертов вызовет колоссальные просадки конструкции. Однако Кремль торопит строителей и хочет закончить железную дорогу с опережением графика.

Пробный запуск поездов планируют пустить в августе-сентябре, а в целом железнодорожная часть моста по плану должна заработать в декабре, говорится в сообщении пресс-службы Керченского моста.

Согласно заявлению, строители протестировали систему освещения ж/д путей, и на пилотном участке ближе к РФ на 3 часа включили почти 150 светильников.

Крымский мост (most.life)

Всего же осветительная система двухпутной дороги будет состоять из без малого 2,5 тысяч ламп.

Говорится, что монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они ставятся на пролетных строениях с обеих сторон дороги.

Отметим, что ранее российский ученый Юрий Медовар рассказал, что запуск железнодорожного сообщения станет началом "обратного отсчета", так как Крымский мост просто не выдержит дополнительный вес вагонов состава.

Но существует и другая беда - грязевые вулканы в Азовском море. Один из таких недавно исследователи обнаружили совсем рядом с Крымским мостом, и он просыпается раз в 7-10 лет. Во время активности вулкан своим "выстрелом" способен снести опору моста.

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

А также мы писали о том, что жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост.