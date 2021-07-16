Продавали талон на бензин и запчасти через интернет: раскрыта масштабная схема мошенничества

Полиция в Хмельницкой области раскрыла масштабную схему мошенничества с талонами на бензин и продажей автозапчастей. Аферу организовал заключенный, который находится в следственном изоляторе. Вместе с сообщниками он ограбил граждан Украины на полмиллиона гривен.

Заключенный, который находится в следственном изоляторе, организовал преступную группу из 10 человек. Его помощники – из Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Хмельницкой областей.

Они создали фиктивный call-центр и выманивали у людей деньги через интернет. В сети они публиковали объявления о талонах на бензин и дизельное топливо по выгодным ценам, а также о продаже запчастей к транспортным средствам. Все вырученные средства за свои махинации злоумышленники делили между собой.

Кроме того, часть из этих денег они передавали на пополнение так называемого "преступного общака" и использовали для приобретения и поставки в следственный изолятор наркотических средств и психотропных веществ с последующим сбытом среди заключенных.

Следователи задокументировали 26 эпизодов преступных действий на территории четырех областей, в результате которых обманули своих жертв более чем на полмиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Криминального кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Было проведено шесть обысков по месту проживания подозреваемых. Были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты мобильной связи и "черновые" записи мошенников. Троим подозреваемым уже объявили о подозрении.