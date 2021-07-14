Мошенники "разводят" украинцев с помощью "Новой почты": как работает схема

Мошенники придумали хитрую схему "развода" через службу доставки "Новая почта". Украинцы получают уведомления, что им пришла посылка, которую нужно оплатить при получении, но на деле это оказывается обманом.

Как работают мошенники

"Сегодня узнала о новом виде разводняка. Приходит сообщение от "Новой почты" о том, что тебе пришла посылка. В описании значится "обмен". И стоимость товара 200+ грн плюс доставка. Конечно, ты эту посылку не заказывала. Но потом сомневаться начинаешь: а вдруг забыла?" - рассказывает Елена.

Девушка решила связаться с отправителем, чтобы уточнить, что именно ей отправили и по какому поводу. Но номер оказался "вне зоны доступа".

Из любопытства Елена пришла посмотреть, что в посылке. Там оказалось копеечное украшение, которое, конечно же, не стоит 212 грн.

Причем в отделении "Новой почты" ей сказали, что сталкивались с таким не раз.

"Расчет на то, что посылок может быть много и ты просто ее автоматически заберешь, не проверяя", - добавила девушка.

Схема мошенничества не новая

Жертвами (или потенциальными жертвами) такого развода стали и другие клиенты "Новой почты". Об этом пишут украинцы в комментариях к публикации.

Одна из пользователей сети пишет, что такие "посылки" могут всплывать, когда ты приходишь получать реальную доставку, а то и несколько. Мошенники рассчитывают, что получатель в спешке заберет и их псевдоукрашения, оплатив несколько сотен гривен.

Скриншот комментариев

Помимо этого, на подобную аферу жаловался мужчина, который получил уведомление, что ему пришла посылка, а в графе значилось "украшение". Когда он попросил осмотреть посылку, в ней был золотистый кулон с ценником 29,99 долларов. Но на деле украшение оказалось пластиковым.

Фото: Украшение, которое пытаются продать мошенники (facebook.com/gorodnya)

Почему мошенники пытаются обманывать на такие мелкие суммы

Дело в том, что в Украине уголовная ответственность за кражу наступает с определенной суммы.

Так, согласно ст. 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 не облагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть 227 грн.

Таким образом, если сумма кражи не превышает 227 грн, это правонарушение считается мелким хищением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 170 до 510 грн, или исправительных работ на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административного ареста на срок от 5 до 10 суток.

А если сумма превышает 227, наступает уже уголовная ответственность в соответствии со ст. 185 Уголовного кодекса. А это штраф от 17 000 до 51 000 грн, или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.