Аферисты с помощью "Дія" повесили кредит на украинку: раскрыта новая схема

В Украине мошенники оформили на женщину кредит при помощи приложения "Дія", после чего пострадавшей и ее родным стали поступать звонки от коллекторов с требованием вернуть "долг", который превысил 11,5 тысячи гривен (сам заем составлял чуть менее 2,5 тысячи гривен).

Какую схему задействовали аферисты, как отреагировали в инстанциях и чем закончилась история - читайте в материале ниже.

Злоумышленники взломали банковский аккаунт киевлянки Людмилы К. и "повесили" на нее кредит еще весной, а отбиваться от сборщиков долгов с набежавшими процентами и решать проблему в целом женщине пришлось уже до лета включительно.

Причем обращения пострадавшей в кредитное учреждение, предоставившее кредит, Нацбанк, полицию, Киберполицию, "Дію", Минцифры толком ни к чему не приводили. Благодаря публикации в Facebook экс-главы CERT-UA Константина Корсуна, который описал ситуацию женщины, история получила определенный резонанс.

Как действовали мошенники

у женщины взломали почту на ukr.net, после чего получили доступ к телефону с контактным номером;

так аферисты получили доступ к банковскому аккаунту своей жертвы;

при помощи скомпрометированного доступа к BankID авторизовались в "Дія";

пробовали взять кредит в "Альфа-банке" - через него женщина получала зарплату - но финучреждение отказало;

оформили банковскую карточку monobank и взяли кредит уже на нее - но после обжалования кредит был признан мошенническим и закрыт;

тогда мошенники получили кредит в кредитной организации "Милоан" - те выдали средства, подождали, включили "счетчик" и обратились к коллекторам.

Как жертва мошенников искала справедливости

Людмила обратилась в компанию, которая выдала кредит - но в "Миолане" ответили, что деньги дали законно, мол - "у Общества отсутствуют достаточные основания считать, что кредитный договор с Обществом вместо хххх Людмила хххх был заключен другим лицом", и настаивали на погашении кредита.

Тут важно отметить, что "Дія.Підпис" можно оформить только с верификацией по селфи в реальном времени, таким образом мошенники не могли бы получить ключ без помощи самой киевлянки.

фото: скрин ain.ua

В НБУ женщине рассказали, что дело вообще не в их компетенции, и посоветовали обращаться в суд или к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

От "Дії" женщина получила стандартную отписку с набором штампов "в зашифрованном виде", что "подтверждена сертификатами безопасности", и данные пользователей в "Дії" сохраняются.

фото: скрин facebook.com/kostiantyn.korsun

Киевлянка передала полиции кучу документов и банковских выписок, написала заявление, и услышала в ответ "мы с вами свяжемся, как только что-то установим", и затем последовала тишина в три месяца.

Как закончилась история с мошенническим кредитом

В результате кредит, который "повесили" злоумышленники на женщину, которая даже не была зарегистрирована в "Дії", закрыли.

В Минцифры заявили, что виновата кредитная организация, которая выдала деньги с грубыми нарушениями. Так, по правилам должно быть подтверждение личности человека при помощи фото, но это, очевидно, не было сделано.

Как рассказали в министерстве в комментарии изданию AIN.ua, к сожалению, сегодня еще происходят тысячи подобных кейсов с копиями бумажных документов.

"По таким документам отследить действия мошенников почти невозможно - в отличие от цифровых, когда каждая транзакция сохраняется и доступна пользователю", - отметили в Минцифры.