Продавали талон на бензин і запчастини через Інтернет: розкрита масштабна схема шахрайства

Поліція в Хмельницькій області розкрила масштабну схему шахрайства з талонами на бензин і продажем автозапчастин. Аферу організував ув'язнений, який знаходиться в слідчому ізоляторі. Разом зі спільниками він пограбував громадян України на півмільйона гривень.

Ув'язнений, який перебуває в слідчому ізоляторі, організував злочинну групу з 10 осіб. Його помічники - з Дніпропетровської, Житомирської, Київської та Хмельницької областей.

Вони створили фіктивний call-центр і виманювали у людей гроші через Інтернет. У мережі вони публікували оголошення про талони на бензин і дизельне паливо за вигідними цінами, а також про продаж запчастин до транспортних засобів. Всі вторговані кошти за свої махінації зловмисники ділили між собою.

Крім того, частину з цих грошей вони передавали на поповнення так званого "злочинного общака" і використовували для придбання і постачання в слідчий ізолятор наркотичних засобів і психотропних речовин з подальшим збутом серед ув'язнених.

Слідчі задокументували 26 епізодів злочинних дій на території чотирьох областей, в результаті яких обдурили своїх жертв більш ніж на півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 СТ. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Було проведено шість обшуків за місцем проживання підозрюваних. Були виявлені мобільні телефони, сім-карти мобільного зв'язку і "чорнові" записи шахраїв. Трьом підозрюваним вже оголосили про підозру.