Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою "евробляху" и пытался убежать (видео)

По словам блогера, мужчина поджег автомобиль Škoda Octavia на словацкой части пункта пропуска. Однако, ему не удалось убежать, его задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

Также он рассказал, что владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами.

Затем мужчина пытался сбежать на украинскую территорию, где его и задержали пограничники и надели на него наручники. По информации Глаголи, мужчина гражданин Чехии.

После инцидента словацкие пограничники отдали паспорта всем водителям автомобилей в очереди и порекомендовали ехать на другие пункты пропуска, добавил журналист.

Кроме того, впоследствии словацкая таможня опубликовала фото с места пожара.

Фото: на украинской границе иностранец поджег автомобиль (t.me/VGlagola)