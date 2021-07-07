Були проблеми із документами: на українському кордоні чоловік спалив свою "євробляху" і намагався втекти (відео)

За словами блогера, чоловік підпалив автомобіль Škoda Octavia на словацькій частині пункту пропуску. Однак, йому не вдалося втекти, його затримали українські прикордонники та одягли на нього кайданки.

Також він розповів, що власник автомобіля на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми із документами.

Потім чоловік намагався втекти на українську територію, де його й затримали прикордонники та одягли на нього кайданки. За інформацією Глаголи, чоловік громадянин Чехії.

Після інциденту словацькі прикордонники віддали паспорти всім водіям автомобілів у черзі та порекомендували їхати на інші пункти пропуску, додав журналіст.

Окрім того, згодом словацька митниця опублікувала фото з місця пожежі.

Фото: на українському кордоні іноземець підпалив автомобіль (t.me/VGlagola)