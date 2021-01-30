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В Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка: видео ЧП

Харьков, Суббота 30 января 2021 18:42
В Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка: видео ЧП
В Харькове сгорела маршрутка (фото: kh.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове загорелся пассажирский автобус на остановке средь бела дня, и в результате возгорания транспорт полностью сгорел. Инцидент произошел 30 января в Основянском районе на улице Привокзальной возле вокзала "Основа".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Так, при возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал пожарных.

Сообщение о возгорании маршрутки "Богдан" поступило на номер "101" около часа дня.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных к объятому огнем автобусу площадь пожара составляла 18 "квадратов".

В ГСЧС показали фото с места происшествия.

В Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка: видео ЧПВ Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка: видео ЧП

В Харькове возле вокзала сгорела маршрутка (фото: kh.dsns.gov.ua)

Предварительно было установлено, что маршрутка №225 вспыхнула в результате запуска двигателя, рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В сети также появилось видео пожара.

Видео: В Харькове вспыхнула и полностью сгорела маршрутка возле вокзала 30 января

Ранее сообщалось, что в декабре во Львове загорелся автобус с пассажирами прямо на ходу.

Также мы писали о том, что в ноябре в Киеве загорелась маршрутка буквально за секунды - в сети показали видео жуткого пожара.

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Новости Украины Жизнь Харьковпожармаршруткапассажиры

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