В Хмельницком во время зарядки сгорел электромобиль: видео тушения

Хмельницкий 6 июля, около 16 часов, на парковке возле ТРЦ "Оазис" горел Nissan Leaf во время зарядки. #ELECTROPOLICE #NissanLeaf

В комментариях пользователи пишут, что у автомобиля, видимо, перегрелась батарея и произошло возгорание.

На видео видно, что электромобиль выгорел почти дотла. Тушить его пришлось несколькими порошковыми огнетушителями.

Так, происшествие произошло, 6 июля. Что именно стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом на ходу вспыхнуло авто. Люди смогли самостоятельно выбраться из авто перед тем, как оно оказалось полностью охвачено огнем. Потушить пламя удалось не так быстро.

Также перед этим в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка, а само ЧП очевидцы сняли на видео.