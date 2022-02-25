Пробки на западных границах Украины: куда лучше не ехать

Если кто-то сейчас задумался о том, чтобы переехать в другой регион, то необходимо учесть ситуацию на дорогах. Министерство инфраструктуры подготовило информацию о пробках на западных границах Украины.

Об этом написал замминистра Мустафа Найем в своем Telegram-канале .

Напомним, что во время военного положения, которое сейчас введено, гражданам Украины возрастом от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.

Отметим, при чрезвычайной ситуации может остановиться водоснабжение в следствии чего из крана пропадет вода. Набрать воду всегда можно в бюветах, которые находятся во многих районах Киева.

Найти ближайший работающий бювет можно по специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены те, которые работают, красным - не работающие на данный момент.

Мы также писали о том, в Украине создали оперативный штаб, который формирует и координирует добровольческие подразделения в составе сил территориальной обороны. Записаться в территориальную оборону можно по этим адресам.

Кроме того, появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине. В случае общей эвакуации людям советуют найти место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно спрятаться.