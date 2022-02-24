Где набрать питьевую воду в Киеве, если она исчезнет из кранов: адреса
При чрезвычайной ситуации может остановиться водоснабжение и пропадет вода в кранах. Набрать воду можно будет в бюветах, которые расположены во многих районах Киева.
Где искать бюветы – читайте ниже.
ул. Энтузиастов, 21
ул. Радужна, 17-21
на пересечении улиц Андреевская и Братская
ул. Петропавловская, 14-26
на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской
ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")
ул. Ревуцкого, 32
ул. Сабурова, 9/61
ул. Сабурова 3
ул. Оноре де Бальзака, 63
бульвар Выгуровский, 6
ул. Милославская, 17-я
ул. Милославская, 35
ул. Радунская, 5
ул. Оноре де Бальзака, 80
ул. Драйзера, 32
ул. Закревского, 23
проспект Лесной, 18
ул. Жукова, 29
ул. Жукова, 45-в
ул. Милютенко, 7
И еще более 100 бюветов по всей столице.
Найти ближайший работающий бювет можно по специальной интерактивной карте.
Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным – те, которые на данный момент не работают.
Напомним, ранее мы писали о том, что Минздрав дал инструкцию по домедицинской помощи для гражданских.
А также рассказывали о том, что появилась обновленная карта ближайших бомбоубежищ по всей Украине.