Затори на західних кордонах України: куди краще не їхати

Якщо хтось зараз задумався про те, щоб переїхати в інший регіон, то необхідно врахувати ситуацію на дорогах. Міністерство інфраструктури підготувало інформацію про затори на західних кордонах України.

Про це написав заступник міністра Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі .

Нагадаємо, що під час воєнного стану, який зараз введено, громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію країни.

Зазначимо, при надзвичайній ситуації може зупинитися водопостачання в слідстві чого з крана пропаде вода. Набрати воду завжди можна в бюветах, які знаходяться в багатьох районах Києва.

Знайти найближчий працюючий бювет можна по спеціальній інтерактивній карті. Синім кольором позначені ті, які працюють, червоним - не працюючі на даний момент.

Ми також писали про те, в Україні створили оперативний штаб, який формує і координує добровольчі підрозділи у складі сил територіальної оборони. Записатися в територіальну оборону можна за цими адресами.

Крім того, з'явилася оновлена карта найближчих бомбосховищ по всій Україні. У разі загальної евакуації людям радять знайти місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.