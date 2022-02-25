Где записаться в территориальную оборону, чтобы помочь нашим бойцам: список адресов

В Украине создан оперативный штаб по формированию и координации добровольческих подразделений в составе сил территориальной обороны. В него входят опытные боевые генералы и руководители силовых ведомств в отставке.

Об этом сообщил 11-й министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook .

Он обратился ко всем ветеранам, бойцам Добробатов, и гражданам, которые готовы помочь украинской армии.

"Призываю всех, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, направляться в расположения батальонов территориальной обороны в своих городах и вступать в добровольческие подразделения", - написал он.

Такие батальоны будут оснащаться дополнительным вооружением по распоряжению президента Украины.

Контактную информацию можно получить в военкоматах или органах местной власти.

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Отметим, что в Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Теперь для этого нужен только паспорт.