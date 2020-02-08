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Призывникам сообщили важную новость: что известно

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 16:20
Призывникам сообщили важную новость: что известно
Призыв в армию в Украине (Иллюстративное фото: УНИАН)

Украинцев удивили нововведениями

Призыв в армию в Украине в 2020 году будет осуществляться для молодых людей в возрасте от 18 лет. Соответствующий приказ был издан 16 января президентом Владимиром Зеленским.

4 февраля 2020 от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государственные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году.

Призывникам сообщили важную новость: что известноПризыв в армию в Украине

В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Данная возможность предусмотрена украинским законодательством, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Поэтому, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу, они будут незамедлительно приняты в ряды ВСУ и другие военные формирования. Это будет происходить исключительно при письменном согласии.

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