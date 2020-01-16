Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент подписал указ о призыве в армию с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году. Об этом говорится в указе президента.

Таким образом, президент издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Названы сроки проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Кроме того, в этом указе говорится, что призыв в армию начинается с 18 лет.

Напомним, 29 декабря в Украине завершился осенний призыв граждан на срочную военную службу. В целом на срочную военную службу были призваны 15 тыс. 200 ребят, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части Вооруженных сил Украины.

Срок службы в армии составляет 18 месяцев для призывников, не имеющих высшего образования и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Добавим, что в 2018 году во время осеннего призыва в армейские ряды планировали привлечь почти 18 000 человек.