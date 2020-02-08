Призовникам повідомили важливу новину: що відомо

Заклик в армію в Україні (Ілюстративне фото: УНІАН)

Українців здивували нововведеннями

Призов у армію в Україні в 2020 році буде здійснюватися для молодих людей у віці від 18 років. Відповідний наказ був виданий 16 січня президентом Володимиром Зеленським.

4 лютого 2020 від Міноборони направлено роз'яснювальний лист в усі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній в 2020 році.

Призов в армію в Україні

У листі головам призовних комісій всіх рівнів надані рекомендації, як розглядати питання про відстрочку від призову 18 і 19-річних юнаків.

Дана можливість передбачена українським законодавством, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Тому, якщо у призовників цієї вікової категорії буде бажання пройти військову службу, вони будуть негайно прийняті до лав ЗСУ та інші військові формування. Це буде відбуватися виключно за письмової згоди.