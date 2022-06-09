Эти признаки помогут понять, каких витаминов вам не хватает

Признаки дефицита витаминов:

Трещины в углах губ или на пятках - дефицит витаминов В2 и В3 (источник: пищевые дрожжи, печень, бобовые, необработанные крупы).



Зимой трещинки на коже - признак недостатка витамина Д.



Кровоточивость десен - это признак дефицита витамина С. В этом случае нужно добавить зеленые листовые овощи и избегать сахара. Потому что молекула глюкозы по химической структуре похожа на молекулу витамина С, и при чрезмерном потреблении сахара, когда организм будет выбирать, что усваивать, он выберет глюкозу.



"Куриная слепота" (плохое зрение вечером) вызвана дефицитом витамина А.

Порой недостаточно добавить в рацион провитамин В-каротин из моркови,

лучше добавить продукты активной формы витамина А - ретинола (яичные желтки, жирная рыба, печень трески).



Обветренные губы - дефицит витамина В2, возникает вследствие избытка продуктов из очищенных злаков, таких как белого хлеба и вафелек. Поэтому не бальзамами для губ едиными - в первую очередь нужно отрегулировать рацион.



Нервозность, раздражительность, беспричинная злость часто говорят о дефиците витаминов группы В (источником могут выступать те же пищевые дрожжи и комплексы витаминов В, особенно В6). Они частично синтезируются микрофлорой, но если вы не дай бог еще и с микрофлорой поссорились и присутствуют запоры или вздутия, то это только усилит эффект.



Ночные кошмары - это витамины группы В и тиамина (B1), которые потребляются частью мозга, называемой амигдалой, рептилоидной частью мозга. Очень недооцененный в Украине витамин. Обратите внимание, витамин В1 вымывается при употреблении алкоголя. Поэтому если в рационе много сладостей и коктейлей, и даже овсянки быстрого приготовления, то эффект будет усиливаться.



Дефицит часто возникает на фоне того, что люди выбирают очищенные макароны, белый хлеб, печенье, рафинированные продукты. Поэтому верните каши с внешней оболочкой: гречневую, дикий рис, пшеничную, отруби.



Депрессия: частая физиологическая причина - это дефицит витамина Д, он поднимает уровень серотонина, гормона радости. По возможности рекомендовано бывать на солнце днем. Плюс есть жирные продукты - рыбу, яйца, сливочное масло и легкие белки - рыбу, тофу, курятину.