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Эти признаки помогут понять, каких витаминов вам не хватает

Симптомы нехватки витаминов (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Большинство необходимых витаминов и микроэлементов мы получаем с едой. Иногда организм сигнализирует нам о том, что каких-то из них не хватает, и важно понимать подобные симптомы, чтобы вовремя восполнить дефицит.

Нутрициолог Марта Чорна в своем Instagram перечислила признаки, которые указывают на недостаток того или иного витамина в организме.

Признаки дефицита витаминов:

Трещины в углах губ или на пятках - дефицит витаминов В2 и В3 (источник: пищевые дрожжи, печень, бобовые, необработанные крупы).

Зимой трещинки на коже - признак недостатка витамина Д.

Кровоточивость десен - это признак дефицита витамина С. В этом случае нужно добавить зеленые листовые овощи и избегать сахара. Потому что молекула глюкозы по химической структуре похожа на молекулу витамина С, и при чрезмерном потреблении сахара, когда организм будет выбирать, что усваивать, он выберет глюкозу.

"Куриная слепота" (плохое зрение вечером) вызвана дефицитом витамина А.
Порой недостаточно добавить в рацион провитамин В-каротин из моркови,
лучше добавить продукты активной формы витамина А - ретинола (яичные желтки, жирная рыба, печень трески).

Обветренные губы - дефицит витамина В2, возникает вследствие избытка продуктов из очищенных злаков, таких как белого хлеба и вафелек. Поэтому не бальзамами для губ едиными - в первую очередь нужно отрегулировать рацион.

Нервозность, раздражительность, беспричинная злость часто говорят о дефиците витаминов группы В (источником могут выступать те же пищевые дрожжи и комплексы витаминов В, особенно В6). Они частично синтезируются микрофлорой, но если вы не дай бог еще и с микрофлорой поссорились и присутствуют запоры или вздутия, то это только усилит эффект.

Ночные кошмары - это витамины группы В и тиамина (B1), которые потребляются частью мозга, называемой амигдалой, рептилоидной частью мозга. Очень недооцененный в Украине витамин. Обратите внимание, витамин В1 вымывается при употреблении алкоголя. Поэтому если в рационе много сладостей и коктейлей, и даже овсянки быстрого приготовления, то эффект будет усиливаться.

Дефицит часто возникает на фоне того, что люди выбирают очищенные макароны, белый хлеб, печенье, рафинированные продукты. Поэтому верните каши с внешней оболочкой: гречневую, дикий рис, пшеничную, отруби.

Депрессия: частая физиологическая причина - это дефицит витамина Д, он поднимает уровень серотонина, гормона радости. По возможности рекомендовано бывать на солнце днем. Плюс есть жирные продукты - рыбу, яйца, сливочное масло и легкие белки - рыбу, тофу, курятину.

Напомним, ранее медицинские эксперты рассказали, какой популярный витамин при частом приеме повышает риск кровоизлияния в мозг на 22%.

А еще мы сообщали, что популярные добавки могут провоцировать некоторые виды рака.

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