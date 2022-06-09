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Ці ознаки допоможуть зрозуміти, яких вітамінів вам не вистачає

Симптоми нестачі вітамінів (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Більшість необхідних вітамінів і мікроелементів ми отримуємо з їжею. Іноді організм сигналізує нам про те, що якихось з них не вистачає, і важливо розуміти подібні симптоми, щоб вчасно заповнити дефіцит.

Нутриціолог Марта Чорна у своєму Instagram перерахувала ознаки, які вказують на недолік того чи іншого вітаміну в організмі.

Ознаки дефіциту вітамінів:

Тріщини в кутах губ або на п'ятах - дефіцит вітамінів В2 і В3 (джерело: харчові дріжджі, печінка, бобові, необроблені крупи).

Взимку тріщинки на шкірі - ознака нестачі вітаміну Д.

Кровоточивість ясен - це ознака дефіциту вітаміну С. У цьому випадку потрібно додати зелені листові овочі і уникати цукру. Тому що молекула глюкози за хімічною структурою схожа на молекулу вітаміну С, і при надмірному споживанні цукру, коли організм буде вибирати, що засвоювати, він вибере глюкозу.

"Куряча сліпота" (поганий зір ввечері) викликана дефіцитом вітаміну А.
Часом недостатньо додати в раціон провітамін В-каротин з моркви,
краще додати продукти активної форми вітаміну А - ретинолу (яєчні жовтки, жирна риба, печінка тріски).

Обвітрені губи - дефіцит вітаміну В2, виникає внаслідок надлишку продуктів з очищених злаків, таких як білого хліба і вафельок. Тому не бальзамами для губ єдиними - в першу чергу потрібно відрегулювати раціон.

Нервозність, дратівливість, безпричинна злість часто говорять про дефіцит вітамінів групи В (джерелом можуть виступати ті ж харчові дріжджі і комплекси вітамінів В, особливо В6). Вони частково синтезуються мікрофлорою, але якщо ви не дай бог ще й з мікрофлорою посварилися і присутні запори або здуття, то це тільки посилить ефект.

Нічні кошмари - це вітаміни групи В і тіаміну (B1), які споживаються частиною мозку, яка називається амигдалою, рептилоідною частиною мозку. Дуже недооцінений в Україні вітамін. Зверніть увагу, вітамін В1 вимивається при вживанні алкоголю. Тому якщо в раціоні багато солодощів і коктейлів, і навіть вівсянки швидкого приготування, то ефект буде посилюватися.

Дефіцит часто виникає на тлі того, що люди вибирають очищені макарони, білий хліб, печиво, рафіновані продукти. Тому поверніть каші з зовнішньою оболонкою: гречану, дикий рис, пшеничну, висівки.

Депресія: часта фізіологічна причина - це дефіцит вітаміну Д, він піднімає рівень серотоніну, гормону радості. По можливості рекомендовано бувати на сонці вдень. Плюс їсти жирні продукти - рибу, яйця, вершкове масло і легкі білки - рибу, тофу, курятину.

Нагадаємо, раніше медичні експерти розповіли, який популярний вітамін при частому прийомі підвищує ризик крововиливу в мозок на 22%.

А ще ми повідомляли, що популярні добавки можуть провокувати деякі види раку.

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