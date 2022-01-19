Частый прием этого популярного витамина повышает риск кровоизлияния в мозг на 22%

Медицинские эксперты предостерегают от использования витаминов в таблетках в качестве заменителей здорового питания. Хотя связанные с добавками риски обычно возникают при высоких дозах, длительное использование некоторых витаминов также может представлять опасность. Так, новое исследование показало, что один популярный витамин увеличивает риск геморрагического инсульта.

Согласно исследованию, проведенному под руководством научного сотрудника Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне (США) Маркуса Шюркса, добавки с витамином Е могут увеличить риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг) на 22% и снизить риск ишемического инсульта (инфаркт мозга) на 10%.

Как отметили авторы научной публикации, учитывая "относительно небольшое снижение риска ишемического инсульта и, как правило, более тяжелый исход геморрагического инсульта", неизбирательное широкое использование витамина Е следует ограничить.

Однако команда ученых отметила, что витамин Е не оказывает существенного влияния на общий риск инсульта.

Так, всего было зарегистрировано 223 геморрагических инсульта среди 50 334 человек, принимавших добавки витамина Е.

В целом же исследователи рассмотрели девять международных испытаний, в которых участвовало более 118 000 человек. В общей сложности 59 357 участников принимали добавки с витамином Е, а остальные - просто плацебо.

Основываясь на своих выводах, исследователи подсчитали, что на каждые 1250 человек, принимающих витамин Е, может приходиться один дополнительный геморрагический инсульт. С другой стороны, один ишемический инсульт можно было бы предотвратить на каждые 476 человек, которые принимали витамин Е.

В службе здравоохранения подчеркивают, что получить необходимое количество витамина Е можно питаясь разнообразной и сбалансированной пищей. И предупреждают, что прием добавок с витамином Е в большом количестве может навредить.

Отдельные группы исследований показали, что регулярное потребление 400 мг витамина Е может увеличить риск рака легких.

Так, в исследовании, проведенном Вашингтонским университетом в Сиэтле, группа ученых обнаружила, что прием 400 мг витамина Е в течение 10 лет увеличивает риск развития рака легких на 28%. А прием 100 мг витамина каждый день повышал риск заболевания на 7%.

Хорошими источниками витамина Е являются, в частности, растительные масла: такие, как подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое, рапсовое. А также семена орехов и семена пшеницы, содержащиеся в злаках.