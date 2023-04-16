Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно

У трьох областях України велика вода почала підтоплювати цілі села та домашні господарства. Рівень води піднявся у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Підтоплення торкнулися Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Як уберегти своє життя та своє майно – розповіли рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.
Головні правила безпеки при підтопленні
Зберігайте продукти харчування, необхідні та цінні речі на високому рівні.
Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежам.
Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте безпечний маршрут до безпечного місця.
Якщо вам необхідно евакуюватися, беріть із собою необхідні речі: документи, ліки, телефон, зарядний пристрій, теплі речі та їжу.
Подбайте про домашніх тварин.
Не намагайтеся переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Натомість шукайте безпечний шлях навколо.
Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.
Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевої влади та рятувальних служб.
Якщо ви застрягли в будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв'язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону.
Зберігайте спокій і дійте розумно.
У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером "101".
Як виглядає Дніпро у Києві
Рівень води у Дніпрі також піднявся й у Києві. У соціальних мережах з'явилися фотографії, де видно, що відбувається на набережній.
Рівень води у Дніпрі піднявся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)