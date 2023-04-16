Прийшла велика вода: рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно

У трьох областях України велика вода почала підтоплювати цілі села та домашні господарства. Рівень води піднявся у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Підтоплення торкнулися Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Як уберегти своє життя та своє майно – розповіли рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Рівень води у Дніпрі також піднявся й у Києві. У соціальних мережах з'явилися фотографії, де видно, що відбувається на набережній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чернігівській області прогнозують найбільшу повінь за 10 років.

А також ми розповідали про те, що потрібно знати про підтоплення та паводки в Україні.