Пришла большая вода: спасатели дали рекомендации, как защитить свою жизнь и имущество

В трех областях Украины большая вода начала подтапливать целые села и домашние хозяйства. Уровень воды поднялся в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Подтопления коснулись Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Как уберечь свою жизнь и свое имущество - рассказали спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Главные правила безопасности при подтоплении
Храните продукты питания, необходимые и ценные вещи на высоком уровне.
Отключите электрику и газ от своего дома, чтобы предотвратить короткое замыкание и пожары.
Найдите безопасный путь эвакуации из вашего дома и спланируйте безопасный маршрут к безопасному месту.
Если вам необходимо эвакуироваться, берите с собой необходимые вещи: документы, лекарства, телефон, зарядное устройство, теплые вещи и еду.
Позаботьтесь о домашних животных.
Не пытайтесь переходить поток, если он быстрый и глубокий. Вместо этого ищите безопасный путь вокруг.
Не используйте автомобиль, если дороги затоплены.
Следите за новостями о текущей ситуации и инструкциями местных властей и спасательных служб.
Если вы застряли в доме, оставайтесь на высоком уровне и старайтесь связаться со спасательными службами с помощью мобильного телефона.
Сохраняйте спокойствие и действуйте разумно.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по номеру "101".
Как выглядит Днепр в Киеве
Уровень воды в Днепре также поднялся и в Киеве. В социальных сетях появились фотографии, где видно, что происходит на набережной.
Уровень воды в Днепре поднялся (Фото: @zaiarnyi_pasha, @newsparky/ Instagram)