Прийомний син Мірошниченків переніс серйозну операцію: "Наш маленький герой"

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Зранку Інна поділилася зі своїми шанувальниками світлиною з дитячої лікарні,.

Вона попросила, щоб фоловери "тримали кулачки за Марса".

Сину Мірошниченків зробили операцію (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Цей день настав! Тримайте кулачки за Марса, щоб операція минула легко й швидко", - написала жінка.

За словами коханої ведучого, хлопчик нічого не їв звечора, через це ближче до операції почав капризувати.

Щоб підтримати малюка, нотаріуска також відмовилася від їжі.

"Спочатку все було спокійно. Потім не дуже. Марсель востаннє їв і пив ще о сьомій вечора", - поділилася Мірошниченко.

Сину Мірошниченків зробили операцію (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Згодом Інна опублікувала у своєму блозі ролик із сином, повідомивши, що операція пройшла успішно. Також вона подякувала всіх за підтримку.

Попереду, каже обраниця Тімура, у Марселя ще кілька операцій.

"Прийшов до тями. Дякую всім за підтримку. Це була планова операція з найкращими лікарями у світі. У Марселя попереду ще кілька. Перша пройшла успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: бо усиновлений. А я скажу: бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам. Розплакалась лише раз. Від сили духу іншим мам. Які годинами ридають під операційними. Але як тільки дитина відкриває очі, мама спокійна і усміхнена. Бо "все буде добре, сонечко! Мама поруч", - написала Мірошниченко під відео.

До слова, раніше зіркова мама розповідала, що у Марса рідкісна вада - гастрошизис. Завдяки небайдужості лікарів малюка врятували, він переніс операцію у перші дні після народження.

Медичні працівники зробили все якнайкраще і безплатно, як розповіла Інна, попри дорогі реанімаційні заходи.