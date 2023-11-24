"Дякую за мою малечу". Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)
42-річна американська акторка і фотомодель Періс Хілтон поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною: вона стала мамою вдруге. Відповідна світлина з’явилася в її мікроблозі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Періс Хілтон вдруге стала мамою
Найвідоміша блондинка опублікувала фото - дитячий рожевий костюмчик та іграшку-зайчика.
"Дякую за мою малечу", - написала знаменитість.
Періс Хілтон стала мамою вдруге (фото: instagram.com/parishilton)
Реакція фанів
Прихильники зірки вітають свого кумира з поповненням у сімействі.
- Аааааааа, прекрасні новини
- Так рада за тебе! Дівчинка
- У Фенікса з'явилася молодша сестричка?! Дуже щаслива за тебе
- Це найкраща новина до Дня подяки
До слова, поки Періс ім’я донечки не розкриває.
Юзери гадають, коли розкриється інтрига. На дитячому костюмі є напис "Лондон". Дехто припустив, що акторка обрала для малечі саме таке незвичне ім'я.
Нагадаємо, у січні минулого року у Хілтон та її чоловіка, підприємеця Картера Реума, народився син Фенікс.
Періс Хілтон із сином Феніксом (фото: instagram.com/parishilton)
Хлопчик з’явився на світ завдяки сурогатній матері.
Проте відомо, що дизайнерка дуже хотіла мати доньку. У період пандемії вона навіть заморозила 20 ембріонів, але всі вони виявилися хлопчиками.
Незважаючи на це, артистка не здалася, зробила ще одну спробу і досягла своєї мети. Як і першого разу, дитину виношувала сурогатна мати.
Нещодавно Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим.
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