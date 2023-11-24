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"Дякую за мою малечу". Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)

П'ятниця 24 листопада 2023 11:21
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"Дякую за мою малечу". Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото) Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

42-річна американська акторка і фотомодель Періс Хілтон поділилася зі своїми прихильниками радісною новиною: вона стала мамою вдруге. Відповідна світлина з’явилася в її мікроблозі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Періс Хілтон вдруге стала мамою

Найвідоміша блондинка опублікувала фото - дитячий рожевий костюмчик та іграшку-зайчика.

"Дякую за мою малечу", - написала знаменитість.

&quot;Дякую за мою малечу&quot;. Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)

Періс Хілтон стала мамою вдруге (фото: instagram.com/parishilton)

Реакція фанів

Прихильники зірки вітають свого кумира з поповненням у сімействі.

  • Аааааааа, прекрасні новини
  • Так рада за тебе! Дівчинка
  • У Фенікса з'явилася молодша сестричка?! Дуже щаслива за тебе
  • Це найкраща новина до Дня подяки

До слова, поки Періс ім’я донечки не розкриває.

Юзери гадають, коли розкриється інтрига. На дитячому костюмі є напис "Лондон". Дехто припустив, що акторка обрала для малечі саме таке незвичне ім'я.

Нагадаємо, у січні минулого року у Хілтон та її чоловіка, підприємеця Картера Реума, народився син Фенікс.

&quot;Дякую за мою малечу&quot;. Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)

&quot;Дякую за мою малечу&quot;. Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)

&quot;Дякую за мою малечу&quot;. Періс Хілтон вдруге стала мамою (фото)

Періс Хілтон із сином Феніксом (фото: instagram.com/parishilton)

Хлопчик з’явився на світ завдяки сурогатній матері.

Проте відомо, що дизайнерка дуже хотіла мати доньку. У період пандемії вона навіть заморозила 20 ембріонів, але всі вони виявилися хлопчиками.

Незважаючи на це, артистка не здалася, зробила ще одну спробу і досягла своєї мети. Як і першого разу, дитину виношувала сурогатна мати.

Нещодавно Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим.

Також ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.

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