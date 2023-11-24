Приемный сын Мирошниченко перенес серьезную операцию: "Наш маленький герой"

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Утром Инна поделилась со своими поклонниками фотографией из детской больницы.

Она попросила, чтобы фоловеры "держали кулачки за Марса".

Сыну Мирошниченко сделали операцию (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Этот день настал! Держите кулачки за Марса, чтобы операция прошла легко и быстро", - написала женщина.

По словам любимой ведущего, мальчик ничего не ел с вечера, поэтому ближе к операции начал капризничать.

Чтобы поддержать малыша, нотариуска тоже отказалась от еды.

"Сначала все было спокойно. Потом не очень. Марсель последний раз ел и пил еще в семь вечера", - поделилась Мирошниченко.

Сыну Мирошниченко сделали операцию (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Позже Инна опубликовала в своем блоге ролик с сыном, сообщив, что операция прошла успешно. Также она поблагодарила всех за поддержку.

Впереди, говорит избранница Тимура, у Марселя еще несколько операций.

"Пришел в сознание. Спасибо всем за поддержку. Это была плановая операция с лучшими врачами в мире. У Марселя впереди еще несколько. Первая прошла успешно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: потому что усыновлен. А я скажу: понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына, и что, наконец, он пройдет это не один. От силы духа другим мамам. Которые часами рыдают под операционными. Но как только ребенок открывает глаза, мама спокойна и улыбается. Потому что "все будет хорошо, солнышко! Мама рядом", - написала Мирошниченко под видео.

К слову, ранее звездная мама рассказывала, что у Марса редкий порок - гастрошизис. Благодаря неравнодушию врачей малыша спасли, он перенес операцию в первые дни после рождения.

Медицинские работники сделали все как можно лучше и бесплатно, как рассказала Инна, несмотря на дорогие реанимационные мероприятия.