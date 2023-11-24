ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: "У нього завод"

П'ятниця 24 листопада 2023 15:20
UA EN RU
Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: "У нього завод" Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова заявила, що її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, живе за рахунок артистки, однак у нього також є справа, яка приносить кошти родині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для проєкту "Слава+".

Як чоловік Полякової заробляє гроші під час війни

За словами виконавиці, її обранець, який під час повномасштабного вторгнення втратив свій дохід, вигадав новий бізнес.

Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: &quot;У нього завод&quot;

Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом.. У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", - розповіла Полякова.

На відміну від коханого, в Олі таких амбіцій немає, як і бізнесової жилки.

Полякова сказала, яким бізнесом займається її чоловік під час війни: &quot;У нього завод&quot;

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід.

"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", - додала зірка.

Нещодавно ми розповідали, що чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті.

Також ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова бизнес звезды шоу-бизнеса