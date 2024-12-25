Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове. Це свято, коли родина збирається разом за святковим столом. Не менш важливо - привітати з Різдвом родичів і близьких.
З цієї нагоди РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало короткі вітання з Різдвом, а також зібрало гарні святкові листівки для Viber.
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Хай Різдво у вашу хату
Принесе добра багато,
Щастя, радість і любов,
І надію знов і знов!
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З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров'я, миру вам бажаю.
Хай радість в серці розквітає,
І щастя в дім ваш завітає!
Привітання з Різдвом у листівках (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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Різдвяна зірка осіяла небеса,
Віщує злагоди усім нам пребагато!
Христос родився! Щастя вам, добра,
І радість нехай лине в вашу хату!
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Хай коляда у хату завітає,
І радість з нею в серці залунає.
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Добра і щастя вам бажаю!
Як привітати з Різдвом у листівках (зображення: forkids.org.ua)
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З Різдвом Христовим вас вітаю,
Добра, здоров'я й злагоди бажаю.
Хай радість буде у душі,
І мир панує на землі!
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Різдво Христове стукає у двері,
Здоров'я, щастя і любов несе!
Святковою най буде атмосфера,
А все погане - геть нехай несе!
Привітання з Різдвом у листівках (зображення: Жіночий журнал Ліза)
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Христос родився! Радісна новина!
Хай буде мир і щастя кожну днину!
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Коляда лунає, радість всім несе,
З Різдвом Христовим, хай вас Бог спасе!
Як привітати з Різдвом у листівках (зображення: forkids.org.ua)
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З Різдвом Христовим, з святом цим чарівним,
Хай буде рік твій радісним і "рівним"!
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Христос родився, зірка засіяла,
Хай збудеться усе, що ви бажали!
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З Різдвом Христовим, з днем добра і дива,
Хай буде кожен день твій радісним й щасливим!
Привітання до Різдва у листівках (зображення: forkids.org.ua)
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Хай колядки радісно дзвенять у вашій хаті,
З Різдвом! Будьте здорові і багаті!
До речі, раніше ми розповідали, чи можна відзначати Різдво двічі.
Крім цього, писали, де дивитися святкові богослужіння онлайн.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза.