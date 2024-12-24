Різдво 2024: де дивитися святкові богослужіння онлайн

Різдво Христове 2024 в Україні святкують 25 грудня. З початку повномасштабного вторгнення, багато українців не мають змоги або бояться ходити до церкви на богослужіння через регулярні повітряні тривоги. На щастя, є онлайн-трансляції святкових богослужінь з храмів ПЦУ і УГКЦ.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де дивитися Різдвяні богослужіння 25 грудня онлайн на YouTube, в Facebook та по телебаченню.

Де дивитися Різдвяні богослужіння ПЦУ

Сьогодні, 24 грудня, українці відзначають Святвечір. Богослужіння починаються з Всенічного бдіння, у навечір'я Різдва Христового. Богослужіння розпочнеться о 17:00 у Свято-Михайлівському соборі у Києві.

Наступного дня, 25 грудня, відбудеться Святкова Божественна літургія. Вона розпочнеться о 9:00.

Богослужіння Православної церкви України очолить митрополит Епіфаній.

Як зазначено ПЦУ, дивитися богослужіння можна на:

Також трансляцію Різдвяних богослужінь можна дивитися на YouTube-каналі "Перший".

Крім цього, трансляцію богослужіння буде проводити Спасо-Преображенський собор ПЦУ. Доєднатися до більшості трансляцій можна на YouTube-каналі собору.

Богослужіння починається у надвечір'я Різдва Христового, 24 грудня:

8:00 - Великі часи і Божественна літургія святителя Василія Великого

17:00 - Всенічне бдіння Різдво Христового

25 грудня, в день Різдва, в Спасо-Преображенському соборі відбудуться такі служби:

7:15 - рання Божественна літургія

9:00 - пізня Божественна літургія

17:00 - Вечірня

Де дивитися Різдвяні богослужіння УГКЦ

Різдвяне богослужіння УГКЦ відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Проводити святкові служби буде предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав:

24 грудня о 17:00 - Велике повечір'я з літією

25 грудня о 7:30 - Різдвяна утреня, а також архієрейська Божественна літургія

Дивитися трансляцію богослужіння можна на телеканалі "Суспільне.Культура", а також на "Живому телебаченні" та YouTube-каналі "Перший".