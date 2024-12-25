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Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Середа 25 грудня 2024 06:40
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Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber Як привітати з Різдвом близьких (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове. Це свято, коли родина збирається разом за святковим столом. Не менш важливо - привітати з Різдвом родичів і близьких.

З цієї нагоди РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало короткі вітання з Різдвом, а також зібрало гарні святкові листівки для Viber.

Привітання з Різдвом у віршах

***

Хай Різдво у вашу хату
Принесе добра багато,
Щастя, радість і любов,
І надію знов і знов!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров'я, миру вам бажаю.
Хай радість в серці розквітає,
І щастя в дім ваш завітає!

Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Привітання з Різдвом у листівках (зображення: Жіночий журнал Ліза)

***

Різдвяна зірка осіяла небеса,
Віщує злагоди усім нам пребагато!
Христос родився! Щастя вам, добра,
І радість нехай лине в вашу хату!

***

Хай коляда у хату завітає,
І радість з нею в серці залунає.
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Добра і щастя вам бажаю!

Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Як привітати з Різдвом у листівках (зображення: forkids.org.ua)

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,
Добра, здоров'я й злагоди бажаю.
Хай радість буде у душі,
І мир панує на землі!

***

Різдво Христове стукає у двері,
Здоров'я, щастя і любов несе!
Святковою най буде атмосфера,
А все погане - геть нехай несе!

Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Привітання з Різдвом у листівках (зображення: Жіночий журнал Ліза)

***

Христос родився! Радісна новина!
Хай буде мир і щастя кожну днину!

***

Коляда лунає, радість всім несе,
З Різдвом Христовим, хай вас Бог спасе!

Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Як привітати з Різдвом у листівках (зображення: forkids.org.ua)

***

З Різдвом Христовим, з святом цим чарівним,
Хай буде рік твій радісним і "рівним"!

***

Христос родився, зірка засіяла,
Хай збудеться усе, що ви бажали!

***

З Різдвом Христовим, з днем добра і дива,
Хай буде кожен день твій радісним й щасливим!

Привітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для ViberПривітання з Різдвом Христовим 2024: красиві вірші і листівки для Viber

Привітання до Різдва у листівках (зображення: forkids.org.ua)

***

Хай колядки радісно дзвенять у вашій хаті,
З Різдвом! Будьте здорові і багаті!

До речі, раніше ми розповідали, чи можна відзначати Різдво двічі.

Крім цього, писали, де дивитися святкові богослужіння онлайн.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза.

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