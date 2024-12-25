Поздравления с Рождеством Христовым 2024: красивые стихи и открытки для Viber

25 декабря в Украине отмечают Рождество Христово. Это праздник, когда семья собирается вместе за праздничным столом. Не менее важно - поздравить с Рождеством родственников и близких.

По этому случаю РБК-Украина (проект Styler) подготовило короткие поздравления с Рождеством, а также собрало красивые праздничные открытки для Viber.

Поздравления с Рождеством в стихах

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Хай Різдво у вашу хату

Принесе добра багато,

Щастя, радість і любов,

І надію знов і знов!

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З Різдвом Христовим вас вітаю,

Здоров'я, миру вам бажаю.

Хай радість в серці розквітає,

І щастя в дім ваш завітає!

Поздравления с Рождеством в открытках (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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Різдвяна зірка осіяла небеса,

Віщує злагоди усім нам пребагато!

Христос родився! Щастя вам, добра,

І радість нехай лине в вашу хату!

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Хай коляда у хату завітає,

І радість з нею в серці залунає.

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Добра і щастя вам бажаю!

Как поздравить с Рождеством в открытках (изображение: forkids.org.ua)

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З Різдвом Христовим вас вітаю,

Добра, здоров'я й злагоди бажаю.

Хай радість буде у душі,

І мир панує на землі!

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Різдво Христове стукає у двері,

Здоров'я, щастя і любов несе!

Святковою най буде атмосфера,

А все погане - геть нехай несе!

Поздравления с Рождеством в открытках (изображение: Жіночий журнал Ліза)

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Христос родився! Радісна новина!

Хай буде мир і щастя кожну днину!

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Коляда лунає, радість всім несе,

З Різдвом Христовим, хай вас Бог спасе!

Как поздравить с Рождеством в открытках (изображение: forkids.org.ua)

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З Різдвом Христовим, з святом цим чарівним,

Хай буде рік твій радісним і "рівним"!

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Христос родився, зірка засіяла,

Хай збудеться усе, що ви бажали!

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З Різдвом Христовим, з днем добра і дива,

Хай буде кожен день твій радісним й щасливим!

Поздравления к Рождеству в открытках (изображение: forkids.org.ua)

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Хай колядки радісно дзвенять у вашій хаті,

З Різдвом! Будьте здорові і багаті!