ПриватБанк заявил о новых правилах пополнения карточек и текущих счетов

Об этом говорится в заявлении на сайте ПриватБанка.

Новшество позволит всем бизнес-клиентам финучреждения принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без любых ограничений.

Отмечается, что такие правила были установлены во исполнение требований финансового мониторинга в части идентификации плательщиков.

Какой порядок приема платежей с помощью карт

При создании платежей через Приват24 или терминалы самообслуживания этого банка на пополнение карточек на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.);

Если на карточку ПриватБанка придут деньги из других банков на сумму свыше 30 тысяч гривен в месяц, ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.