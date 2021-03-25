ПриватБанк заявил о новых правилах пополнения карточек и текущих счетов
ПриватБанк меняет правила пополнения банковских бизнес-карточек (карт "Ключ к счету" и корпоративных карточек) и текущих счетов.
Об этом говорится в заявлении на сайте ПриватБанка.
Новшество позволит всем бизнес-клиентам финучреждения принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без любых ограничений.
Отмечается, что такие правила были установлены во исполнение требований финансового мониторинга в части идентификации плательщиков.
Какой порядок приема платежей с помощью карт
При создании платежей через Приват24 или терминалы самообслуживания этого банка на пополнение карточек на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.);
Если на карточку ПриватБанка придут деньги из других банков на сумму свыше 30 тысяч гривен в месяц, ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.
Напомним, в начале марта Нацбанк выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга, в связи с чем банк получил от НБУ письменное предупреждение.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк сделал заявление о работе во время нового локдауна в Киеве.