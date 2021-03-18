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ПриватБанк сделал заявление о работе во время нового локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 19:13
ПриватБанк сделал заявление о работе во время нового локдауна в Киеве Отделение ПриватБанка в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ужесточают карантин с 20 марта из-за ухудшения ситуации с COVID-19, и новые ограничения будут действовать по 9 апреля включительно. В этот период сфера обслуживания переходит на особый режим работы.

Повлияет ли новый локдаун на график работы банковских учреждений в столице? Станут ли теперь закрывать двери в отделениях банка раньше, чем обычно. Об этом читайте в материале Styler ниже.

Как будет работать ПриватБанк после усиления карантина в Киеве

Как отметили в администрации финансового учреждения, жителей и гостей столицы после возвращения локдауна сюрпризы в отделениях банка не ожидают.

"Банков это не касается. Все отделения ПриватБанка в Киеве и других городах, в которых усилили карантинные ограничения, будут работать в обычном режиме", - рассказали нам представители финансового учреждения.

Сейчас в связи с карантином во всех отделениях был введен часовой перерыв в работе в течение дня (чтобы проветрить помещение и для дополнительной уборки). Также отделения закрыты в выходные.

Актуальный график можно проверить на сайте банка в разделе "Отделения".

Будут ли изменения в работе Ощадбанка с 20 марта по 9 апреля

Аналогичная ситуация и в Ощадбанке, который также продолжает работу по обычному графику.

При этом в финучреждении отметили нашему журналисту, что в банке в настоящее время обсуждают ситуацию в связи с решением об ужесточении карантина в Киеве.

В администрации Ощадбанка пообещали по результатам оперативно проинформировать клиентов.

Добавим, что в целом, все ответы представителей банковских учреждений Киева сводятся к одному: "Отделение работают в обычном режиме, пока изменений не было".

ПриватБанк сделал заявление о работе во время нового локдауна в Киеве

Какие вводят ограничения в Киеве при ужесточении карантина с 20 марта по 9 апреля (инфографика: РБК-Украина)

Ранее мы рассказывали, как будут работать "Борисполь" и "Киев" во время локдауна, и можно ли лететь из этих аэропортов за границу.

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