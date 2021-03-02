ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 17:31
НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) выявил в Приватбанке нарушения законодательства в сфере финмониторинга. В связи с этим государственный банк получил от НБУ письменное предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

Как отмечается в сообщении, НБУ применил к ПриватБанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). Больше всего отделений ранее в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика ПриватБанк Национальный банк Украины
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде