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ПриватБанк заявив про нові правила поповнення карток і поточних рахунків

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 07:18
ПриватБанк заявив про нові правила поповнення карток і поточних рахунків Відділення ПриватБанку у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

ПриватБанк змінює правила поповнення банківських бізнес-карток (карток "Ключ до рахунку" і корпоративних карток) та поточних рахунків.

Про це йдеться в заяві на сайті ПриватБанку.

Нововведення дозволить всім бізнес-клієнтам банку приймати оплату від покупців і партнерів - клієнтів ПриватБанку і будь-яких інших банків - безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.

Зауважується, що такі правила були встановлені на виконання вимог фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників.

Який порядок прийому платежів за допомогою карток

При створенні платежів через Приват24 або термінали самообслуговування цього банку на поповнення карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача (IBAN та ін.);

Якщо на картку ПриватБанку прийдуть гроші з інших банків на суму понад 30 тисяч гривень на місяць, ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номера поточних рахунків клієнтів ПриватБанку, оскільки при їх поповненні обов'язковим є вказівка реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг.

Нагадаємо, на початку березня Нацбанк виявив у ПриватБанку порушення фінмоніторингу, у зв'язку з чим банк отримав від НБУ письмове попередження.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк зробив заяву про роботу під час нового локдауну в Києві.

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