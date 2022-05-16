ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев за рубежом: как принять участие

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 20:01
ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев за рубежом: как принять участие ПриватБанк (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

ПриватБанк запустил для украинцев, которые находится за границей акцию. В частности, это поможет им поддержать Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

Как принять участие

По его словам, украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, смогут поддержать Украину и приблизить ее победу. Для нужно лишь рассчитываясь картами ПриватБанка за покупки в любой стране мира.

Отмечается, что благотворительная акция продлится с 16 мая до 30 июня.

"Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу "Поддержите Украину из-за рубежа". С каждой оплаты картой мы направим по одной гривне на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении Приват24. В частности, количество транзакций неограничено.

Участвовать в акции могут только совершеннолетние клиенты (физические лица) - владельцы гривневых карт Mastercard и Visa, эмитированных АО КБ "ПриватБанк".

В настоящее время общее количество участников - 19 человек.

ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев за рубежом: как принять участиеПриватБанк запустил для украинцев за границей акцию (privatbank.ua)

Ранее мы сообщали, что клиентов Приватбанка предупредили об аферистах.

Также мы писали, что Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24.

Кроме того, ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии. Отныне будет узнавать клиентов по голосу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество