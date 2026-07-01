ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі

07:31 01.07.2026 Ср
1 хв
Місцева влада показала кадри АЗС піся атаки, на яких помітні значні руйнування
aimg Юлія Маловічко
Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі Фото: заправка після атаки (Дніпропетровська ОВА)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ворог в ніч на середу, 1 липня, атакував дронами Днапропетровську область, в результаті було пошкоджено п'ять АЗС. Також відомо про жертву обстрілів та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - написав Ганжа.

Він додав також, що всюди на місцях прильотів пошкоджене обладнання, зайнялися пожежі.

Пізніше чиновник написав, що цієї ночі наші сили ППО у небі над Дніпропетровщиною збили 11 ударних дронів.

Слід зазначити, що Пвітряні Сили повідомляли про загрозу в небі для Дніпроперовщини вночі - тоді безпілотники запускали ніби-то з півночі.

Ще відомо, що діятимуть на Дніпропетровщині 1 липня й графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, декілька годин тому стало відомо, що електровоз на Дніпровщині опинився під ударом російського безпілотника. Через атаку можливі зміни в русі приміських поїздів.

Ще нещодавно повідомлялось, як РФ здйснила понад 20 атак на добу у бік Дніпропетровщини, писали про поранених.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Дніпропетровська область Атака дронів
Новини
Трамп заробив на криптовалюті 1,4 млрд доларів
Трамп заробив на криптовалюті 1,4 млрд доларів
Аналітика
Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці
Роман Коткореспондент РБК-Україна Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці