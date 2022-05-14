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Клиентов ПриватБанка предупредили об аферистах: в чем состоит схема развода

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 11:42
Клиентов ПриватБанка предупредили об аферистах: в чем состоит схема развода Фото: ПриватБанк предупредил о мошенниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк предупредил украинцев о схеме мошенников, которые активизировались во время войны и пытаются нажиться в это трудное для страны время. Аферисты маскируются под сайт банка и портал "Дія".

Об этом рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

В чем состоит схема аферистов

ПриватБанк подал заявление в полицию на аферистов, которые рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом для якобы получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмма бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – предупредили людей.

Помните, что переходить по таким ссылкам нельзя и очень опасно, так как мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для похищения из них денег.

Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

Для примера показываем скриншоты мошеннической схемы.

Клиентов ПриватБанка предупредили об аферистах: в чем состоит схема развода

Как мы ранее писали, украинцев предостерегли о фейковом чат-боте для вынужденных переселенцев.

Читайте также, что Ощадбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников.

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