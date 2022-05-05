Без лишних вопросов. "ПриватБанк" будет узнавать клиентов по голосу

"ПриватБанк" запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ПриватБанк ".

Распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности, сообщают в банке.

Чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, надо через веб версию "Приват24" создать голосовой слепок - запись вашего голоса. В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

"До конца года через систему голосовой идентификации ПриватБанк планирует обслуживать более 80% клиентов, которые обычно пользуются услугами банка по телефону", - сообщили в "ПриватБанк".