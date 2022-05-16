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Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24

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Понедельник 16 мая 2022 08:02
Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 Фото: железнодорожные билеты снова доступны в Приват24 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Железнодорожные билеты снова стали доступны через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ПриватБанка Олега Сергу.

Покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка.

Напомним, Укрзализныця открыла предварительную продажу билетов на 20 суток на некоторые рейсы.

Мы также писали о том, что Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты будут доступны онлайн и в железнодорожных кассах.

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Укрзализныця ПриватБанк
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