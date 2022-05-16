ПриватБанк запустив нову акцію для українців за кордоном: як взяти участь

ПриватБанк запустив для українців, які знаходиться за кордоном акцію. Зокрема, це допоможе їм підтримати Україну.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у Facebook .

Як взяти участь

За його словами, українці, які через війну зараз змушені перебувати за кордоном, зможуть підтримати Україну та наблизити її перемогу. Для потрібно лише розраховуючись картками ПриватБанку за покупки у будь-якій країні світу.

Зазначається, що благодійна акція триватиме з 16 травня до 30 червня.



"Разом з платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу "Підтримайте Україну з-за кордону". З кожної оплати карткою ми спрямуємо по одній гривні на потреби Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися до акції, потрібно зареєструватися на сайті або в мобільному додатку Приват24. Зокрема, кількість транзакцій необмежена.

Брати участь в акції можуть лише повнолітні клієнти (фізичні особи) - власники гривневих карток Mastercard і Visa, емітованих АТ КБ "ПриватБанк".

Наразі загальна кількість учасників - 19 осіб.

ПриватБанк запустив для українців за кордоном акцію (privatbank.ua)