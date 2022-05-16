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ПриватБанк запустив нову акцію для українців за кордоном: як взяти участь

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Понеділок 16 травня 2022 20:01
ПриватБанк запустив нову акцію для українців за кордоном: як взяти участь ПриватБанк (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

ПриватБанк запустив для українців, які знаходиться за кордоном акцію. Зокрема, це допоможе їм підтримати Україну.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у Facebook.

Як взяти участь

За його словами, українці, які через війну зараз змушені перебувати за кордоном, зможуть підтримати Україну та наблизити її перемогу. Для потрібно лише розраховуючись картками ПриватБанку за покупки у будь-якій країні світу.

Зазначається, що благодійна акція триватиме з 16 травня до 30 червня.

"Разом з платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу "Підтримайте Україну з-за кордону". З кожної оплати карткою ми спрямуємо по одній гривні на потреби Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Щоб долучитися до акції, потрібно зареєструватися на сайті або в мобільному додатку Приват24. Зокрема, кількість транзакцій необмежена.

Брати участь в акції можуть лише повнолітні клієнти (фізичні особи) - власники гривневих карток Mastercard і Visa, емітованих АТ КБ "ПриватБанк".

Наразі загальна кількість учасників - 19 осіб.

ПриватБанк запустив нову акцію для українців за кордоном: як взяти участь

ПриватБанк запустив для українців за кордоном акцію (privatbank.ua)

Раніше ми повідомляли, що клієнтів ПриватБанку попередили про аферистів.

Також ми писали, що Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24.

Окрім того, ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії. Відтепер впізнаватиме клієнтів по голосу.

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