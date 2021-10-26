ПриватБанк "повесил" кредит на украинца без его ведома: как это произошло

Как банк навязал кредит

Так, в службе поддержки ПриватБанка сообщили, что кредит был начислен из-за отрицательного баланса счета. Однако, по словам мужчины, это полностью противоречит предыдущей обещанию банка не начислять проценты. Отмечается, что обещание было дано после того, как в банке произошел сбой системы.

"Меня уверяли: я могу дальше пользоваться счетом, потому что у меня с него деньги не списались, а только зарезервировались. Несмотря на то, что я не пользовался этим счетом, уже пошли проценты. Получается, что меня делают виновным в их ошибках", – написал мужчина.

Клиент пожаловался на ПриватБанк

Как отреагировал ПриватБанк

В учреждении пояснили, что кредитование клиента стало вынужденной мерой и необходимым механизмом. Ведь это позволило карточному счету клиента работать корректно, а самому банку – обслуживать его согласно требованиям платежной системы.

Также они написали, что клиент должен был знать о возможности предоставления ему банком кредита в одностороннем порядке.

Отмечается, что по этому вопросу была создана заявка на возврат средств, которую рассмотрят согласно регламенту международных платежных систем.

ПриватБанк взял кредит на клиента