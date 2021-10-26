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ПриватБанк "повісив" кредит на українця без його відома: як це сталося

Автор: Тетяна Самарук

Скарги на ПриватБанк не припиняють надходити. Цього разу клієнт розповів, що банк нав'язав йому кредит без його ж відома. Також в установі факт самовільного надання кредиту визнали, однак відповідальність за це переклали на чоловіка.

Про це він розповів на сайті "Мінфін".

Як банк нав'язав кредит

Так, у службі підтримки ПриватБанку повідомили, що кредит було нараховано через негативний баланс рахунку. Однак, за словами чоловіка, це повністю суперечить попередній обіцянці банку не нараховувати відсотки. Зазначається, що обіцянка була надана після того, як у банку стався збій системи.

"Мене запевняли: я можу далі користуватися рахунком, тому що у мене з нього гроші не списалися, а лише зарезервувалися. Попри те, що я не користувався цим рахунком, вже пішли відсотки. Виходить, що мене роблять винним у їх помилках ", – написав чоловік.

Клієнт поскаржився на ПриватБанк

Як відреагував ПриватБанк

В установі пояснили, що кредитування клієнта стало вимушеним заходом та необхідним механізмом. Адже це дозволило картковому рахунку клієнта працювати коректно, а самому банку – обслуговувати його згідно з вимогами платіжної системи.

Також вони написали, що клієнт мав знати про можливість надання йому банком кредиту в односторонньому порядку.

Зазначається, що стосовно цього питання було створено заявку на повернення коштів, яку розглянуть згідно з регламентом міжнародних платіжних систем.

ПриватБанк взяв кредит на клієнта

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк блокує перекази та вимагає відповісти на питання.

Також ми писали, що ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази.

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ПриватБанк