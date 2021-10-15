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ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы: не более 100 в месяц

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Киев, Пятница 15 октября 2021 11:17
ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы: не более 100 в месяц Фото: "ПриватБанк" ввел ограничения на переводы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Государственный "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ПриватБанка".

Сообщается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

"Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", - говорится в сообщении.

Таким образом, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу:

  • для отправителя - 100 переводов по Украине и 25 международных
  • для получателя - 100 переводов по Украине и 30 международных

Напомним, ранее сообщалось, что в мобильном Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов", пока доступна она только для владельцев iPhone.

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ПриватБанк Денежные переводы
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