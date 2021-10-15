ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы: не более 100 в месяц

Государственный "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ПриватБанка" .

Сообщается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

"Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", - говорится в сообщении.

Таким образом, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу: