ПриватБанк открывает новые отделения: как они выглядят и чем отличаются от других (фото)

ПриватБанк открывает новые отделения во время войны России против Украины. Одно из таких на днях открыло свои двери для жителей Ровно.

Как выглядят эти отделения, в чем их отличие от тех, что уже есть, - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

В чем "фишка" новых отделений ПриватБанка

Новое полнофункциональное отделение Приватбанка в Ровно открылось на проспекте Мира, 8.

В финучреждении говорят, что это "инклюзивный подход в обслуживании индивидуальных клиентов и пользователей premium-banking".

Также новое отделение станет центром обслуживания и кредитования малого и среднего бизнеса. Это, говорят в ПриватБанке, крайне важно для восстановления экономики Украины.

Новое отделение ПриватБанка в Ровно (фото: facebook.com/dokija.kuzmenko)

Какие услуги предоставляет ПриватБанк сегодня

На сегодня в Украине работают все отделения банка в тех местах, где это возможно.

Кроме общедоступных функций для клиентов в отделениях и у банкоматов банк также:

ввел кредитные каникулы

вдвое уменьшил проценты за пользование кредитным лимитом

кредитует посевную

выдает кредиты по программе восстановления деятельности микро- и малого бизнеса в критически важных для государства отраслях и многое другое.

Добавим, что актуальная карта отделений ПриватБанка по всей стране доступна по ссылке.

"Каждый раз, когда мы видим работающее отделение, банкомат или терминал самообслуживания, когда мимо нас мчатся инкассаторские машины ПриватБанка, каждый раз, когда приходит уведомление об успешной транзакции в Приват24, мы будто слышим крепкий и здоровый стук финансового сердца Украины. Это сердце, в котором живет сила и смелость - мы работаем не только для победы, но и для восстановления Украины", - написала в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка во Львовской области Докия Кузьменко.